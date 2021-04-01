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В Україні зрівнявся пенсійний вік для жінок і чоловіків

Поетапне збільшення пенсійного віку для жінок, започатковане при Януковичу, завершилось.

В Україні зрівнявся пенсійний вік для жінок і чоловіків
Фото: Макс Требухов

В Україні зрівнявся пенсійний вік для жінок і чоловіків, він становить 60 років.

Таким чином, завершилось поетапне підвищення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років, започатковане пенсійною реформою 2011 року.

Страховий стаж, що дає право на пенсію у 60 років, у 2021 році становить не менше 28 років. З кожним наступним роком він зростатиме на один рік – до 35 років у 2028 році.

Якщо страховий стаж менший, право на призначення пенсії настає тільки з 63 років або взагалі з 65 років.

Нагадаємо, що українське законодавство передбачає два рівні державного пенсійного забезпечення: солідарну систему (працюючі забезпечують пенсіонерів) і накопичувальну (обов'язкові відрахування собі на пенсію). Зараз діє тільки солідарна система, через що Пенсійний фонд має хронічний дефіцит, у 2021 році він становитиме, за прогнозами, 204 млрд гривень.

Накопичувальну систему спочатку планували ввести з 2013 року, але все відкладали.

За прогнозами чинного міністра соціальної політики Марини Лазебної, запуск накопичувальної системи можливий з 2023 року, якщо парламент прийме відповідний законопроєкт у цьому році.

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