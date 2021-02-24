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Кабмін відклав на три місяці початок виплат пенсіонерам старше 75 років

Компенсації виплачуватимуть не раніше жовтня.

Кабмін відклав на три місяці початок виплат пенсіонерам старше 75 років
Фото: 2017god.org

Кабінет міністрів відклав початок виплат пенсіонерам від 75 до 80 років компенсації по 400 гривень з 1 липня на 1 жовтня 2021 року.

Таке рішення Кабмін прийняв на засіданні 22 лютого. Постанову №127 оприлюднено на урядовому порталі.

Крім того, скасовується норма, відповідно до якої починаючи з 1 березня 2022 року розміри щомісячної компенсаційної виплати буде збільшуватися на відповідний коефіцієнт.

Документ також встановлює порядок перерахунку пенсійних виплат починаючи з 1 березня 2021 року. Щорічну індексацію будуть проводити, застосовуючи коефіцієнт збільшення показників середньої зарплати в Україні, який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,11.

У разі, коли розмір підвищення не досягає 100 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії.

Як повідомляли, Кабінет міністрів ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня. Очікується, що пенсії підвищаться у 8 мільйонів людей. У середньому пенсійні виплати українців збільшаться на більш ніж 300 гривень.

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