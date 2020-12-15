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МінТОТ призначив виплати родинам ​53 українців, незаконно ув'язнених у РФ

Матеріальна допомога складатиме 100 тисяч гривень.

МінТОТ призначив виплати родинам ​53 українців, незаконно ув'язнених у РФ
Фото: Lb.ua

Міжвідомча комісія Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій ухвалила рішення про виділення матеріальної допомоги ще 53 українським громадянам - в'язням Кремля.

Про це повідомляється на сайті МінТОТ.

"Матеріальну допомогу по 100 тисяч гривень отримають родини 53-ох незаконно ув’язнених Російською Федерацією українських громадян, які наразі знаходяться за ґратами в РФ та утримуються на тимчасово окупованих територіях. Таким чином, ще 5,3 мільйонів гривень будуть спрямовані на відповідні виплати до кінця року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вже четверте засідання, яке провела оновлена Міжвідомча комісія за останні чотири місяці.

За підсумком року, таку допомогу від держави отримають 116 сімей. Загальна сума виплат - 11,6 млн гривень.

Нагадаємо, Україна матеріально підтримує незаконно позбавлених волі РФ українських громадян з 2018 року. У 2018 року таку матеріальну допомогу отримали 77 українських громадян, які перебували та перебувають за ґратами в РФ, у 2019 - 103.

На початку серпня голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна розраховує на проведення обміну полоненими з окупаційними силами найближчими тижнями. За даними Служби безпеки, у полоні в ОРДЛО перебувають 235 осіб.

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