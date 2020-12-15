Станції метро "Хрещатик", "Майдан Незалежності" та пересадку зачинено на вхід та вихід

Незадовго до цього у КМДА повідомили, що станції зачинено на вхід. А працює лише вихід зі станції «Хрещатик» на вулиці Городецького та Інститутську.

У Києві станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" та пересадку зачинено на вхід та вихід через повідомлення про мінування.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Надійшов анонімний дзвінок про мінування!Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки.", - йдеться в повідомленні.

Незадовго до цього у КМДА повідомили, що станції "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" зачинено на вхід. А працює лише вихід зі станції "Хрещатик" на вулиці Городецького та Інститутську. Пересадочний вузол та вихід зі станцій працювали у звичайному режимі.

Нагадаємо, що сьогодні в центрі столиці відбувається акція з масовою участю громадян, які пройшли ходою з Площі Конституції до Майдану Незалежності. Коли вони намагалися встановити намети на Майдані, між мітингувальниками та поліцією виникла штовханина. Постраждали близько 40 правоохоронців. Зазначається, що одного правоохоронця під час штовханини вдарили по голові, внаслідок чого той втратив свідомість. Інші - отримали опіки очей.

У зв’язку з акцією перекритий рух транспорту на прилеглих вулицях. Вулиці Грушевського, Садова та Інститутська перекриті і для пішоходів.

Поліцейські не допустили встановлення військових наметів на Майдані Незалежності. Пресслужба столичної поліції повідомляє, що правоохоронці "роз’яснюють норми чинного законодавства для попередження порушень правопорядку".

Організатор акції - рух SaveФОП. Підприємці вимагають скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу, а також скасування касових апаратів для певних груп підприємців.