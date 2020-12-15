Одного правоохоронця під час штовханини вдарили по голові, інші отримали опіки очей.

Під час сутичок з мітингувальниками на майдані Незалежності в Києві постраждали близько 40 поліцейських.

Про це повідомила столична поліція.

Зазначається, що одного правоохоронця під час штовханини вдарили по голові, внаслідок чого той знепритомнів. Інші отримали опіки очей.

Правоохоронці закликають учасників акції дотримуватися встановлених правил поведінки та не порушувати чинного законодавства.

Як повідомляли, сьогодні в центрі столиці відбувається акція з масовою участю громадян, які пройшли ходою з площі Конституції до майдану Незалежності. Коли вони намагалися встановити намети на Майдані, між мітингувальниками та поліцією виникла штовханина.

Сьогодні зранку поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, 17 листопада сталися сутички між поліцією і підприємцями, які вийшли на акцію протесту до будівлі парламенту. Спочатку протестувальники не давали депутатам зайти в парламент, через що правоохоронцям довелося робити для них спеціальний коридор. Протестувальники виступали проти введення касових апаратів для всіх груп ФОП, а не тільки для тих, чия діяльність не вважається ризиковою.

1 грудня Верховна Рада ухвалила закон, яким відтермінувала на рік обов’язкове застосування касових апаратів для деяких ФОПів. 7 грудня Президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

Голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев у інтерв'ю LB.ua говорив, що відтермінування фіскалізації на рік до січня 2022 року можливе для ФОП за винятком ризикових груп - мереж електроніки, аптек, продажів у інтернеті, автозапчастин та ювелірних виробів.

4 грудня на мітингу приватних підприємців проти введення обов'язкових касових апаратів відбулися сутички протестувальників з поліцією.

15 грудня правоохоронці посилили охорону в урядовому кварталі.