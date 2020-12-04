Фото: Макс Требухов

У центрі Києва перекрито дорожній рух у зв'язку із проведенням мітингу.

Про це повідомила патрульна поліція.

В Національній поліції заявили, що взяли під посилену охорону центральну частину столиці.

"Правоохоронці забезпечують публічну безпеку й правопорядок під час проведення заходів за масової участі громадян у середмісті Києва. До охорони правопорядку залучені працівники структурних підрозділів поліції та військовослужбовці Національної гвардії України. Аби не допустити жодних правопорушень та забезпечити мирне проведення заходів, представники поліції діалогу та інших профільних служб проводять з учасниками акції превентивну, профілактично-роз’яснювальну роботу", - йдеться у повідомленні.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Оновлення. На сторінці поліції в Facebook повідомили, що деякі мітингувальники перешкоджали потраплянню народних депутатів у Раду.

"Під час проведення превентивної роботи з учасниками заходів, окремі з них агресивно себе поводять та не реагують на законні вимоги правоохоронців. Для відновлення правопорядку правоохоронці вимушені створювати живі коридори та відтісняти громадян для безперешкодного проходу та проїзду автотранспорту. Відтак, періодично між протестувальниками та правоохоронцями виникають словесні перепалки та короткотривалі штовханини", - йдеться у повідомленні.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Також можливе обмеження дорожнього руху окремими центральними вулицями столиці. Патрульні закликали водіїв завчасно планувати свої маршрути з урахуванням цієї інформації.

Нагадаємо, поліція закликала мітингувальників не перешкоджати депутатам виходити з Верховної Ради.

Президент Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт, який пропонує відкласти застосування касових апаратів для ФОП 2-4 груп, дохід яких не перевищує певну суму. Протестувальники ж вимагають відкласти РРО для всіх груп ФОПів, і з ризикових також.

4 листопада у Раді не вистачило голосів для ухвалення законопроєкту №4313, який відтерміновує на рік застосування касових апаратів для ФОПів 2-4 груп.

1 грудня депутати домовилися створити додатковий законопроєкт щодо вирішення кризи з ФОПами. Голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев у інтерв'ю LB.ua говорив, що відтермінування фіскалізації на рік до січня 2022 року можливе для ФОП, крім ризикових груп - мереж електроніки, аптек, продажів у інтернеті, автозапчастин і ювелірних виробів.