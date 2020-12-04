2015 Audi A8 quattro за 8000$: на аукціонах б/у авто в США впали ціни перед Різдвом

Вторинний автомобільний ринок США демонструє стабільне падіння цін на тлі наближення новорічних свят. Уживані машини продаються в середньому на 20-30% дешевше, ніж у звичайний час. Про це повідомляє українська компанія Auction Auto.
2015 Audi A8 quattro
Звичайна ціна: $9000
Ціна зараз, перед Різдвом в США: $8000
Загальна вартість під ключ (доставка + розмитнення + ремонт): $21900
Пробіг: 57561 миля
Флагманський седан Audi A8 c фірмовою системою повного приводу quattro, 3.0-літровим двигуном і скромним пробігом. Ремонт пошкоджень обійдеться в $6000 з запчастинами та роботою. Аналог в Україні коштує на $3-4 тисячі дорожче.
2015 Lincoln MKC
Звичайна ціна: $7500
Ціна зараз, перед Різдвом в США: $6800
Загальна вартість під ключ (доставка + розмитнення + ремонт): $17000
Пробіг: 50893 милі
Компактний кросовер Lincoln MKC 2015 року з відмінним 2.0-літровим двигуном, плавною і маневреною їздою, висококласним салоном. Скромний пробіг, відносно недорогий ремонт: заміна двох дверей, фарбування і відновлення ейрбегів - до $3000. Auction Auto надає клієнтам підтримку в доставці автозапчастин та пошуку відповідного СТО.
2016 Mitsubishi Outlander Se
Звичайна ціна: $6100
Ціна зараз, перед Різдвом в США: $5500
Загальна вартість під ключ (доставка + розмитнення + ремонт): $14400
Пробіг: 55460 миль
Компактний японський кросовер Outlander відрізняється економічним 2.4-літровим мотором і комфортним салоном з хорошою шумоізоляцією. Потрібно замінити дві фари по 700$ і крило за 250$ - всього біля $2000.
2018 Hyundai Elantra
Звичайна ціна: $5100
Ціна зараз, перед Різдвом в США: $4500
Загальна вартість під ключ (доставка + розмитнення + ремонт): $10500
Пробіг: 58705 миль
Надійний корейський седан 2.0-літровим мотором, зроблений в Алабамі, США. Ремонт в Україні обійдеться в $3000: заміна переднього і заднього бамперів з усім пластиком, кришки багажника, рихтування задньої панелі та фарбування.
2020 Jeep Compass Trailhawk
Звичайна ціна: $7900
Ціна зараз, перед Різдвом в США: $7000
Загальна вартість під ключ (доставка + розмитнення + ремонт): $20500
Пробіг: 3891 миля
Компактний кросовер Jeep Compass 2020 року в топовій off-road версії Trailhawk, з повним приводом і позашляховим обвісом. Ремонт (капот + крила + бампер) обійдеться в $6-7 тисяч доларів.
Більше вигідних варіантів популярних авто з пробігом з США виставлено на сайті АукціонАвто. Безкоштовний прорахунок під модель, марку та рік випуску можна замовити по телефону +38 (068) 601-02-03.