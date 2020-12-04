2015 Audi A8 quattro за 8000$: на аукціонах б/у авто в США впали ціни перед Різдвом

Вторинний автомобільний ринок США демонструє стабільне падіння цін на тлі наближення новорічних свят. Уживані машини продаються в середньому на 20-30% дешевше, ніж у звичайний час. Про це повідомляє українська компанія Auction Auto.

2015 Audi A8 quattro

Звичайна ціна: $9000

Ціна зараз, перед Різдвом в США: $8000

Загальна вартість під ключ (доставка + розмитнення + ремонт): $21900

Пробіг: 57561 миля

Флагманський седан Audi A8 c фірмовою системою повного приводу quattro, 3.0-літровим двигуном і скромним пробігом. Ремонт пошкоджень обійдеться в $6000 з запчастинами та роботою. Аналог в Україні коштує на $3-4 тисячі дорожче.

2015 Lincoln MKC

Звичайна ціна: $7500

Ціна зараз, перед Різдвом в США: $6800

Загальна вартість під ключ (доставка + розмитнення + ремонт): $17000

Пробіг: 50893 милі

Компактний кросовер Lincoln MKC 2015 року з відмінним 2.0-літровим двигуном, плавною і маневреною їздою, висококласним салоном. Скромний пробіг, відносно недорогий ремонт: заміна двох дверей, фарбування і відновлення ейрбегів - до $3000. Auction Auto надає клієнтам підтримку в доставці автозапчастин та пошуку відповідного СТО.

2016 Mitsubishi Outlander Se

Звичайна ціна: $6100

Ціна зараз, перед Різдвом в США: $5500

Загальна вартість під ключ (доставка + розмитнення + ремонт): $14400

Пробіг: 55460 миль

Компактний японський кросовер Outlander відрізняється економічним 2.4-літровим мотором і комфортним салоном з хорошою шумоізоляцією. Потрібно замінити дві фари по 700$ і крило за 250$ - всього біля $2000.

2018 Hyundai Elantra

Звичайна ціна: $5100

Ціна зараз, перед Різдвом в США: $4500

Загальна вартість під ключ (доставка + розмитнення + ремонт): $10500

Пробіг: 58705 миль

Надійний корейський седан 2.0-літровим мотором, зроблений в Алабамі, США. Ремонт в Україні обійдеться в $3000: заміна переднього і заднього бамперів з усім пластиком, кришки багажника, рихтування задньої панелі та фарбування.

2020 Jeep Compass Trailhawk

Звичайна ціна: $7900

Ціна зараз, перед Різдвом в США: $7000

Загальна вартість під ключ (доставка + розмитнення + ремонт): $20500

Пробіг: 3891 миля

Компактний кросовер Jeep Compass 2020 року в топовій off-road версії Trailhawk, з повним приводом і позашляховим обвісом. Ремонт (капот + крила + бампер) обійдеться в $6-7 тисяч доларів.

Більше вигідних варіантів популярних авто з пробігом з США виставлено на сайті АукціонАвто. Безкоштовний прорахунок під модель, марку та рік випуску можна замовити по телефону +38 (068) 601-02-03.