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Байден провів переговори з керівниками ООН та НАТО

Президента США запросили на самміт Альянсу.

Байден провів переговори з керівниками ООН та НАТО
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш провів перші телефонні переговори з новообраним президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на пресслужбу ООН.

"Генеральний секретар підкреслив важливу роль міцної, тісної співпраці між США і ООН. Він висловив надію на співпрацю з обраним президентом і його командою для вирішення багатьох нагальних проблем, що стоять сьогодні перед світом", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Гутерреш повідомив, що ООН і Сполучені Штати повинні разом боротися з пандемією коронавірусу, глобальною зміною клімату, підтримувати світовий порядок і безпеку а також просувати права людини.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ також провів переговори з Байденом і запросив його на саміт НАТО, запланований на початок наступного року у Брюсселі. Столтенберґ зазначив, що мав "прекрасну" телефонну розмову із Байденом 23 листопада.

Майбутню участь Байдена у саміті НАТО привітав колишній верховний командувач НАТО Джеймс Ставрідіс. На думку Ставірідіса, Байден  наполягатиме на тому, що союзники США по НАТО мають підвищувати витрати на оборону (на цьому у відносинах з НАТО наголошував президент США Дональд Трамп, - ред.), але при цьому, "тон та загальний зміст зустрічей зміняться на краще".

Нагадаємо,  Байден був оголошений низкою провідних американських ЗМІ обраним президентом США 7 листопада, через чотири дні після виборів. Він подолав поріг у 270 голосів колегії виборників, необхідний для перемоги. Остаточні результати виборів президента США стануть відомі тільки після голосування колегії виборників, яке відбудеться у грудні.

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