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​Мер Парижа: обрання Байдена президентом США - чудова новина для світу

Анн Ідальго вважає, що за Байдена відновиться взаємодія між США та іншими розвиненими країнами.

​Мер Парижа: обрання Байдена президентом США - чудова новина для світу
Чинний мер Парижа Анн Ідальго
Фото: EPA/UPG

Обрання президентом Сполучених Штатів Джо Байдена - це чудова новина для всієї міжнародної спільноти. Про це під час Третього Паризького форуму миру заявила мер Парижа Анн Ідальго.

Вона вважає, що за Байдена відновиться взаємодія між США й іншими розвиненими країнами.

"Перемога Джо Байдена - це чудова новина. Ми бачимо, що з'явилася людина, яка здатна повернути світові мультилатералізм (принцип, коли держави дотримуються багатосторонніх відносин, - LB.ua). Це та політика, перед якою Трамп закрив чимало дверей. У якомусь сенсі, це можна розглядати як повернення до взаємозалежності. Друга хороша новина полягає в тому, що американські вибори базувалися на рішенні жителів великих міст. У цих великих населених пунктах ви знайдете більше різноманітності, більше можливостей для жінок, багато соціальних відмінностей. І це та сила, яка призвела до змін, які ми нині спостерігаємо", - зазначила Ідальго.

Вона також акцентувала на тому, що великі глобальні гравці повинні повернутися до розгляду питання кліматичних загроз, до політики протидії кліматичним змінам.

"Я вважаю, що в найближчі місяці та роки ми повинні використовувати питання кліматичних змін як можливості для відновлення нашої економіки. Ми повинні прийняти ці зміни на всіх рівнях - від національних економік до жителів міст", - сказала Ідальго.

Нагадаємо, Байден планує скасувати ряд розпоряджень 45-го президента США Дональда Трампа. Так, він хоче повернути США до Паризької кліматичної угоди і відновити членство країни у ВООЗ.

Також у планах Байдена - негайне скасування заборони на імміграцію для осіб з держав, де переважає мусульманське населення, і відновлення такої званої "програми мрійників", що захищає людей, яких незаконно привезли в США.

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