У США засудили українця за шахрайство на $10 мільйонів під час роботи в Microsoft

На отримані шахрайським способом гроші чоловік придбав будинок на березі озера за $1,6 млн і автомобіль Tesla за $160 тис.

У США окружний суд Сіетла засудив колишнього працівника компанії Microsoft - 26-річного українця Володимира Квашука - до дев’яти років ув’язнення за шахрайство в розмірі 10 млн доларів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції США.

У Мін'юсті США повідомили, що чоловіка засудили за 18 федеральних злочинів. Серед них п'ять випадків шахрайства з використанням електронних засобів, шість випадків відмивання грошей, два випадки крадіжки персональних даних за обтяжливих обставин і два випадки подачі податкових декларацій з неправдивими відомостями.

Слідство встановило, що він украв у компанії понад 10 мільйонів доларів у цифровому еквіваленті.

Володимир Квашук проживає в місті Рентон, штат Вашингтон, він працював у Microsoft майже два роки - з серпня 2016-го до червня 2018 року.

Згідно з матеріалами справи та свідченнями під час судового розгляду, Квашук брав участь у тестуванні інтернет-платформи роздрібних продажів корпорації і використовував цей доступ для шахрайства, зокрема подарункових карток.

Усього за сім місяців незаконної діяльності Квашука на його банківські та інвестиційні рахунки було перераховано приблизно 2,8 мільйона доларів у біткойнах. Потім він подав підроблені форми податкової декларації, стверджуючи, що криптовалюта була подарунком від родича. На отримані шахрайським способом гроші Квашук придбав будинок на березі озера за $1,6 млн і автомобіль Tesla за $160 тис.

Нагадаємо, у 2016 році суд в американському штаті Пенсильванія засудив 24-річного громадянина України Артура Самаріна до двох місяців позбавлення волі за підробку паспорта і картки соціального страхування, з якими молодий чоловік прожив у країні чотири роки, вдаючи із себе школяра.