Конституційний суд відкрив провадження в справі про "штраф Зеленського"

КСУ повинен розтлумачити, чи можливо притягнути президента Володимира Зеленського до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання повноважень.

Конституційний Суд України відкрив конституційне провадження у відповідь на запит офіційно розтлумачити положення Конституції щодо можливого притягнення президента України до адміністративної відповідальності.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Ухвалою Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного суду України від 22 жовтня 2020 року №231-3(І)/2020 відкрито конституційне провадження в цій справі", - заявили в КСУ.

22 червня Хмельницький міський районний суд звернувся до Верховного суду з проханням вирішити, чи потрібно звертатися до Конституційного суду щодо офіційного тлумачення частини 1 статті 105 Конституції України («Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень»). Тобто, чи можливо притягнути президента Володимира Зеленського до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання повноважень.

18 вересня пленум Верховного суду звернувся з цим питанням до Конституційного суду.

Нагадаємо, 3 червня Зеленський під час поїздки до Хмельницького зайшов разом зі своєю делегацією в одне з місцевих кафе. Присутній разом з ним головний санітарний лікар Віктор Ляшко пізніше стверджував, що вони прийшли з перевіркою напередодні пом'якшення карантинного режиму.

Зеленському всередині закладу подали каву, що на той момент було порушенням карантинних обмежень.

Разом з президентом за столиком перебували ще як мінімум п'ять осіб, у тому числі перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофимов, голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет і мер Хмельницького Олександр Симчишин.

При цьому Хмельницький міськрайонний суд не оштрафував президента Володимира Зеленського за порушення карантину через наявність у нього недоторканності.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв виплатити суму, що дорівнює штрафу за порушення карантину, незважаючи на рішення суду.

"Як громадянин України відчуваю свою відповідальність за порушення карантину в Хмельницькому. Добровільно виплачу на рахунок закладу суму, що співвідноситься із сумою штрафу. У той самий час у разі винесення судом рішення про притягнення мене до адміністративної відповідальності - виконаю його, як це передбачено законом України", - заявив президент.

Згідно зі статтею 44-3 КУпАП, штраф за порушення карантинних обмежень громадянами становить від 17 000 до 34 000 гривен, а бізнесом - від 34 000 до 170 000 гривень.