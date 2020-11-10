Конституційний Суд утретє не зміг провести засідання через відсутність кворуму

Конституційний Суд України у вівторок, 10 листопада, не зміг провести засідання. Його відклали через відсутність кворуму.

Відповідна інформація опублікована на сайті суду.

Відповідно до порядку денного, Велика палата КСУ мала розглядати в закритому режимі справи за конституційним поданням 142 нардепів щодо офіційного тлумачення поняття "гідні умови життя" та за конституційним поданням 46 народних депутатів щодо офіційного тлумачення положень про приналежність землі.

Крім того, відклали і розгляд відкриття конституційного провадження у справі за поданням 47 нардепів з приводу спецконфіскації.

"Розгляд справ відкладено у зв'язку з відсутністю кворуму", - вказано в повідомленні.

Зауважимо, що вчора, 9 листопада, Конституційний Суд також не зміг розглянути справу про тлумачення статті про приналежність землі в Конституції України. 5 листопада КС відкладав розгляд цієї справи через відсутність кворуму.

Нагадаємо, 2 листопада Велика палата Конституційного Суду України не винесла рішення за поданням щодо тлумачення норм Конституції про землю як основне національне багатство. Того самого дня нардепи "Слуги народу" на чолі з Давидом Арахамією прийшли в КСУ, де проходило закрите засідання. Голова КС запевнив Арахамію, що закон про землю не чіпатимуть.

4 листопада суддя КСУ Сергій Сас опублікував проєкт рішення щодо депутатського подання стосовно землі, яке суд розглядав у закритому режимі 2 листопада. Суддя заявив, що причиною ситуації навколо КСУ є "не так його рішення щодо антикорупційної реформи, як бажання дискредитувати Суд і заблокувати його роботу".

5 листопада, за даними ЗМІ, кілька суддів КСУ заявили, що тимчасово не братимуть участі в роботі суду через публікацію у ЗМІ проєктів його рішень.