Правовой цугцванг КСУ

Публикацию интервью с замглавы ОП, куратором юридического блока, Андреем Смирновым Соня Кошкина предварила констатацией того факта, что конституционный кризис, разразившийся на прошлой неделе в связи с Решением Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года № 13-р / 2020 по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений Закона Украины "О предупреждении коррупции», Уголовного кодекса Украины, стал для Владимира Зеленского одним из самых серьезных вызовов за все время президентства.

Фото: facebook/Конституційний Суд України - офіційна сторінка

Не буду спорить с главой государства, что «Конституционный Суд в нынешнем его виде – злокачественная опухоль» и что наиболее логичный выход из сложившейся ситуации – отставка судей КС. Лишь замечу, что вышеуказанное Решение КСУ (который юридически не является судом в общепринятом понимании этого слова) постановлено в «фирменном» стиле ныне существующей судебной системы.

Ввиду отсутствия позитивной реакции на свое обращение президент страны внес в Верховную Раду проект закона "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", которым предлагает прекратить полномочия действующего состава судей Суда, а Решение № 13-р / 2020 от 27.10.2020 - признать "ничтожным", то есть таким, что не влечет за собой никаких правовых последствий.

Как известно, в пояснительной записке к законопроекту указывается, что решение КСУ выходит за пределы конституционного представления, не имеет должного обоснования и является результатом манипуляций. Отдельно подчеркнуто, что существует необходимость обеспечить сохранение европейского и евроатлантического выбора украинского общества, соблюдения принципа верховенства права, устранение угрозы национальной безопасности Украины.

В то же время, в соответствии с Законом « О Конституционом Суде Украины» вынесение судьей ( судьями) незаконного решения и/или утрата общественного доверия не могут служить основаниями ни для освобождения от должности , ни для прекращения полномочий судьи Конституционного Суда.

В контексте вопроса интервью о парадоксе ( или если хотите правовом цугцванге), когда все понимают, что КСУ вышел за рамки Конституции и Закона и, соответственно, с судьями «нужно что-то делать», но принятие президентской версии закона грозит породить еще больший правовой хаос, не касаясь широкой дискуссионной темы конституционности предложенного главой государства варианта механизма возобновления доверия к Конституционному Суду и выхода из кризиса, следует отметить отсутствие каких-либо юридически значимых оценок ситуации со стороны СБУ/ НАБУ/ДБР, а также Генерального прокурора.

Очевидно, указанные обстоятельства, с учетом аргументов судей Конституционного Суда Лемака В.В. и Головатого С.П., изложенных в Отдельном мнении, правоохранительные органы должны были бы в кратчайшие сроки дать ответ - содержат ли действия судей, принявших Решение КСУ № 13-р / 2020 от 27.10.2020, признаки деяний, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, в частности статьями 109, 364, 255.

В соответствии с Законом «О Конституционном Суде», подозрение в совершении уголовного правонарушения судье КС может вручить Генеральный прокурор или лицо, исполняющее его обязанности.

Если предположить, что Генеральный прокурор вручит подозрение кому-либо из 11- ти судей, то затем, в соответствии со ст. 154 УПК Украины, прокурор может обратиться с ходатайством о временном (до двух месяцев) отстранении такого судьи от должности.

Причем в соответствии с нормами той же ст. 154 УПК вопрос об отстранении от должности судьи Конституционного Суда, назначенного Президентом Украины, решается Президентом Украины.

Таким образом, может оказаться, что в обозримом будущем Президенту поступят ходатайства прокурора об отстранении от должности как минимум 1-го и как максимум 3-х судей Конституционного Суда.

Очевидно, что в случае удовлетворения таких ходатайств, встанет вопрос смены руководства КСУ.

Поскольку на данный момент Конституционный Суд насчитывает 15 судей, также неминуемо обозначится проблема обеспечения кворума для заседаний Большой палаты.

Ввиду изложенного представляется, что вариант отставки 11-ти судей КС либо освобождения от должности по собственному деланию все еще не утратил своей актуальности.