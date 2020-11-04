Нардепи принесли в КС заяву із закликом про відставку 11 суддів

Конституційний Суд зареєстрував заяву народних депутатів із закликом до 11 суддів добровільно скласти повноваження.

Про це повідомила пресслужба суду.

"Сьогодні, 4 листопада 2020 року, голова депутатської фракції партії "Слуга Народу" Давид Арахамія з народними депутатами України звернулися до Конституційного Суду України із заявою. У Секретаріаті Конституційного Суду України документ зареєстровано та взято до розгляду", - йдеться в повідомленні.

У "Слузі Народу" зазначили, що документ підписали 226 депутатів. Заява стосується не всіх суддів, а лише 11, які, власне, підтримали скандальне рішення про скасування антикорупційної реформи й, зокрема, електронного декларування.

"Це політична заява, яка спрямована на те, щоб закликати 11 суддів скласти повноваження добровільно. Щоб вони зрозуміли, що народні депутати – це делеговані суспільством суб’єкти законодавчої ініціативи, що немає довіри після таких рішень до суддів", - заявив Арахамія.

За його словами, якщо судді не складуть повноваження, у депутатів є низка законодавчих ініціатив. Усі вони мають одну мету – фактично запобігти подальшим рішенням КС, які можуть повністю зруйнувати антикорупційну незалежну інфраструктуру.

Нагадаємо, вчора народні депутати проголосили заяву-звернення до суддів Конституційного Суду, які брали участь у голосуванні за скасування низки положень антикорупційного законодавства, невідкладно піти у відставку або скласти із себе повноваження.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав суддів Конституційного Суду добровільно піти у відставку. Він сказав, що ті судді, які підуть у відставку і які не підтримували скасування положень антикорупційного законодавства, зможуть претендувати на перепризначення.

Окрім того, Зеленський наполягає на ухваленні законопроєкту, що передбачає розпуск складу Конституційного Суду.

Зеленський заявив, що не виключає розпуску парламенту в разі відмови голосування за його законопроєкт, що пропонує припинити повноваження Конституційного Суду.

28 жовтня КСУ оприлюднив рішення, яким електронне декларування в Україні фактично було ліквідоване. НАЗК вимушено закрило доступ до електронних декларацій.

У Європейському Союзі заявили, що стурбовані рішеннями КСУ про діяльність антикорупційних органів, і вони можуть стати підставою для тимчасового припинення безвізового режиму.

Зеленський скликав термінове засідання РНБО. Він доручив зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає "відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні". Крім того, уряд зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру електронних декларацій. Після цього президент подав до парламенту проєкт закону, що передбачає повернення відповідальності за недостовірне декларування та розпуск складу суддів КС.