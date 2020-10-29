Уряд зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру декларацій

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні зобов’язав Національне агентство з питань запобігання корупції відновити доступ до реєстру електронних декларацій, закритий 28 жовтня.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

"Щойно на позачерговому засіданні уряду за участі президента України Володимира Зеленського, на виконання рішення РНБО ухвалили розпорядження, яким зобов'язали НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників та забезпечити механізм їх спецперевірки", – йдеться у повідомленні у Telegram-каналі Немчінова.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що ряд останніх подій, пов’язаних з рішеннями Конституційного Суду України, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ Української державності.

"У цьому випадку Конституційний Суд виступає "криголамом" досягнень України на шляху до європейської і євроатлантичної інтеграції, руйнуючи антикорупційне законодавство, ухвалюючи персонально спрямовані рішення щодо антикорупційних органів", - написав Данілов у фейсбуці.

На його думку, скасування КСУ закону про незаконне збагачення, внаслідок чого були закриті гучні кримінальні провадження, та фактична ліквідація е-декларування призведуть до "не просто негативних, а до катастрофічних наслідків як у внутрішньо-, так і в зовнішньополітичному вимірі".

"Не можна не помітити, що скандальне рішення було ухвалено одразу після закінчення місцевих виборів, результати яких створили ряд нових викликів. Синхронізація цих подій свідчить про цілеспрямованість і продуманість антидержавних дій", - наголосив Данілов.

Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони. Відкриваючи його, глава держави запевнив, що система електронного декларування в Україні продовжить працювати. Він заявив, що найближчим часом до Верховної ради внесуть відповідні законопроєкти.

28 жовтня Конституційний Суд України оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними низку положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Тобто електронне декларування в Україні з 28 жовтня фактично ліквідоване.

Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій про доходи на виконання ухвали КС.

Секретар Ради безпеки і оборони Олексій Данілов надіслав завуальоване попередження Конституційному Суду. Він зазначив, що "рішення деяких органів державної влади становлять загрозу національній безпеці".