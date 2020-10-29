Турчинов повідомив про блокування ДВК і ТВК

За його словами, територіальні виборчі комісії, зокрема обласні, отримали менше 10% необхідних протоколів для підбиття підсумків виборів.

Керівник Центрального штабу «Європейської Солідарності» Олександр Турчинов заявив про спроби блокування підрахунку голосів, «корекції» та переписування протоколів, а також судового невизнання виборів на тих дільницях, де значну перевагу отримала опозиція». Про це він помідомив на брифінгу.

«Вже п‘ята доба, як закінчились вибори, але продовжуються спроби, за активного потурання влади, змінити результати волевиявлення наших громадян», – сказав Турчинов, додавши, що зараз фактично заблокована діяльність багатьох дільничних і територіальних виборчих комісій.

Він наголосив, що по всій країні територіальні виборчі комісії, зокрема обласні, отримали менше 10% необхідних протоколів для підбиття підсумків виборів.

«В Києві та Київській області, як і в інших регіонах, відбуваються спроби так званого уточнення протоколів, щоб змінити результат виборів», – сказав Олександр Турчинов, пояснивши таку «затримку» тим, що партія влади намагається протягувати сателітні політичні проєкти, що не подолали 5% бар‘єр, які можуть змінити розклад сил в радах «на користь провладних проеєктів».

Керівник Центрального штабу ЄС закликав членів виборчих комісій всіх рівнів не брати участі в злочинах, підроблюючи результати голосування.