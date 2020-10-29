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Рада отримала висновок Венеціанської комісії щодо законопроєкту про референдум

Законопроєкт №3612 допрацьовується в профільному комітеті.

Рада отримала висновок Венеціанської комісії щодо законопроєкту про референдум
Фото: volyanarodu.com.ua

До парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування офіційно надійшов спільний висновок Європейської комісії "За демократію через право"(Венеціанська комісія) та Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини щодо законопроєкту про народовладдя через всеукраїнський референдум.

Йдеться про законопроєкт №3612, який парламент вже ухвалив у першому читанні, повідомляє інформаційне управління апарату ВР.

Висновок Венеціанської комісії було затверджено на онлайн-засіданні 124-ї пленарної сесії (8-9 жовтня).

"Висновок стосується відповідності законопроєкту міжнародним стандартам, зокрема Кодексу належної практики щодо референдумів, а також Копенгагенського документа ОБСЄ 1990 року. У висновку враховані попередні рекомендації Венеціанської комісії про правові рамки проведення національних референдумів в Україні та звіти БДІПЛ і ПАРЄ про вибори, які проводять в Україні", - сказано в повідомленні.

За результатами розгляду цього законопроєкту у другому читанні комітетом прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді проєкт Закону №3612 прийняти в другому читанні та в цілому.

Повідомляється, що зараз законопроєкт №3612 допрацьовується в профільному комітеті з урахуванням зауважень від Головного юридичного управління апарату Ради, а також рекомендацій Венеціанської комісії та Бюро ОБСЄ.

Нагадаємо, 14 жовтня Дмитро Разумков допустив, що Рада ухвалить закон про референдум у листопаді. За його словами, цей документ є пріоритетним.  У першому читанні парламент підтримав цей документ у червні.

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