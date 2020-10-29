​На Житомирщині розслідують можливі фальсифікації на виборчій дільниці з явкою 98%

Правоохоронці розслідують імовірні фальсифікації на виборчій дільниці в Ємільчинському районі Житомирської області, де явка виборців склала 98% та були виявлені порушення в документації.

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

У середу, 28 жовтня, за процесуального керівництва Новоград-Волинської місцевої прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного використання виборчого бюлетеня (ч. 1 ст.158-1 Кримінального кодексу).

За повідомленням голови територіальної виборчої комісії смт Ємільчине, під час підрахунку голосів виборців, які голосували на одній із сільських виборчих дільниць, були виявлені ознаки фальсифікації. Зокрема, на цій дільниці, де зафіксовано рекордну явку виборців - 98 %, виявлено порушення виборчої документації: відсутність підписів членів комісії та виборців на відривних талонах, а також розбіжності відомостей, зазначених на конвертах і протоколах виборчої комісії.

Крім того, при відкритті сейфпакетів виявлено, що протоколи є лише в одному екземплярі, а протоколи з виборів депутатів Ємільчинської селищної ради взагалі відсутні.

Наразі вирішується питання вилучення зазначених протоколів та іншої документації для проведення експертних досліджень.

Нагадаємо, у день голосування поліція відкрила 159 кримінальних проваджень за порушення під час виборів.

Громадська організація "ОПОРА" назвала найпоширеніші порушення, однак зазначила, що спостерігачі не виявили таких порушень, які могли вплинути на результати голосування.