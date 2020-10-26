У день голосування поліція відкрила 159 кримінальних проваджень за порушення під час виборів

25 жовтня до органів поліції надійшло 5006 заяв і повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. У день голосування поліцейські відкрили 159 кримінальних проваджень за фактами порушень під час місцевих виборів.

Про це інформує пресцентр Міністерства внутрішніх справ.

Упродовж доби в Київській області зафіксовано 603 повідомлення про порушення, у місті Києві - 587, у Дніпропетровській області - 448, Одеській - 331, Донецькій - 298, Харківській - 272, Львівській - 266, Полтавській - 265, Запорізькій - 226, Херсонській - 180, Черкаській - 177, Вінницькій - 142, Закарпатській - 141, Сумській - 126, Чернігівській і Рівненській - по 115, Тернопільській - 107, Хмельницькій - 105, Кіровоградській - 104, Миколаївській - 98, Івано-Франківській - 89, Луганській - 75, Чернівецькій - 53, Волинській - 50 і Житомирській - 33.

У день виборів зафіксовано 1800 порушень ведення агітації, порушення таємниці голосування - 274, підкуп виборців - 209, незаконне знищення виборчої документації - 181, порушення порядку ведення реєстрів виборців, або виборчих комісій, або списків виборців - 178, незаконне використання виборчого бюлетеня (спроба або винесення виборчого бюлетеня) - 102.

Поліцейські склали 324 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень. За 159 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, що також правоохоронці фіксували порушення під час проведення так званого опитування Володимира Зеленського. У Волинській області до поліції надійшла заява від громадян, які стверджують, що волонтери, які проводять опитування, також агітують.

Спостерігачі громадського руху ЧЕСНО повідомили, що принаймні на двох виборчих дільницях – на Хмельниччині і в Києві - виборці відповідали на "5 питань від президента" кільканадцять разів.