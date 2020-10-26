ЖК Паркові Озера 2 пропонує купити квартиру в розстрочку

Мрієте придбати квартиру у Києві, однак умови розстрочки складно назвати вигідними? Квартира в розстрочку від надійного забудовника «Інтергал-Буд» — можливість здійснити омріяну покупку вже сьогодні! Компанія пропонує вигідні умови покупки житла в одному з найкращих комплексів столиці — ЖК Паркові Озера 2!

Житловий комплекс закритого типу розташований у мальовничому місці біля парку «Перемога». Всього 1 хв — і ви насолоджуйтеся відпочинком у найбільшій зеленій зоні Дніпровського району! Однією із вагомих переваг є зручність транспортного сполучення: дістатися до метро «Дарниця» на автомобілі можна всього за 3 хв, а прогулянка через парк займе не більше 15 хвилин.

ЖК Паркові Озера 2 — комплекс закритого типу, у якому двір без автомобілів стане реальністю. На території передбачено підземний паркінг для жителів, а також наземний для гостей, розташований за межами двору.

На території комплексу будуть доступні:

● майданчики для гри в міні-футбол, настільний теніс та занять фітнесом;

● дитячий садок;

● зона відпочинку;

● дитячий майданчик для дошкільнят;

● майданчик для гри дітей молодшого шкільного віку.

Нежитловий поверх передбачений для комерційного використання, тож вся необхідна інфраструктура знаходитиметься у пішій доступності від вашого дому.

«Інтергал-Буд» здійснює також продаж квартир з ремонтом під ключ, що дозволяє заощадити кошти та час на спілкування з будівельними бригадами. Купуючи квартири з ремонтом від забудовника, ви отримуєте якісний дизайнерський ремонт за дійсно приємною ціною. Новобудови з ремонтом в Києві від «Інтергал-Буд» — професійні майстри, якісні матеріали та сучасне оздоблення вашого житла. Відмовтесь від ремонтних турбот та придбайте трикімнатну квартиру з терасою з дизайном у стилі «Сучасна класика», двокімнатну у «Скандинавському» або однокімнатну квартиру у стилі «Мінімалізм».

Купити квартиру в Києві можна у розстрочку на термін до 3-х років з першим внеском у розмірі від 30% вартості житла. Після внесення першого платежу вартість квартири фіксується в у.о. Важливо: покупець може виплатити залишок суми достроково без застосування будь-яких штрафних санкцій.

З «Інтергал-Буд» стати щасливим власником квартири у Києві стає значно простіше! Завітайте до відділу продажу й отримайте детальну інформацію та оптимальний для вас розрахунок.

Відділ продажу: Київ, вул. Воскресенська, 16Г

Телефон: +38 (044) 498 98 68,

Графік роботи: пн-пт: 09:00-19:00, сб-нд: 10:00-17:00.

E-mail: sales@parkovyozera.com.ua