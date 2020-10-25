За добу на Донбасі не зафіксовано порушень режиму тиші

З початку доби, 25 жовтня, порушень режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано, на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"Перебуваючи в готовності до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника, наші військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню", - зазначається у повідомленні.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 2 гектари території та передано на знищення 40 вибухонебезпечних предметів.

Крім того, рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 9 будинків. Ще на 10 об’єктах роботи тривають.

Нагадаємо, за 24 жовтня російсько-окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі. Стрілецьку зброю застосовували поблизу Кам'янки та двічі біля Шумів.