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У селі на Сумщині організували фейкову дільницю для громади, яка відмовляється входити в ОТГ

Люди голосують на незаконній дільниці, не знаючи, що треба йти на іншу.

У селі на Сумщині організували фейкову дільницю для громади, яка відмовляється входити в ОТГ
Фото: Макс Требухов

У селі Соснівка на Сумщині відкрили незаконну дільницю, яка проводить голосування для громади, що відмовляється входити до складу ОТГ. Про це повідомила координатор громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська у фейсбуці.

Фейкова дільниця діє за номером дійсної ДВК - 590211. Бюлетені надрукували самостійно. 

"Біля фейкової дільниці грає музика і людей запрошують на голосування, вони йдуть на самопроголошену дільницю замість справжньої, а на справжній дуже низька явка, адже вона в глибині села знаходиться і біля неї нічого не відбувається, люди не знають, що туди насправді потрібно йти", - йдеться у повідомленні.

Поліція перебуває під дільницею та опитує людей на виході. Правоохоронці отримали дозвіл прокуратури на вхід в будівлю приватної форми власності для здійснення слідчих дій.

За оцінками юристів ОПОРИ, організатори фейкової дільниці порушили дві статті Кримінального кодексу України: ч. 1 та ч.2 ст. 353 (Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи - членами комісій), ч.1 та ч.2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Раніше повідомляли, що керівництво Університету ДФС пообіцяло голоси курсантів за півтори тисячі гривень. Командир одного із факультетів розіслав вказівку студентам у мобільному додатку, за кого голосувати. Його затримано.

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