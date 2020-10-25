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У "день тиші" поліція відкрила 48 кримінальних проваджень

Найчастіше скаржилися на незаконну агітацію на бігбордах.

У "день тиші" поліція відкрила 48 кримінальних проваджень
Фото: EPA/UPG

У "день тиші", напередодні місцевих виборів, поліція відкрила 48 кримінальних проваджень і склала 128 адміністративних протоколів про порушення виборчого законодавства. Про це інформує Національна поліція.

Загалом до правоохоронців надійшло 1041 повідомлення про порушення. 

Із них зафіксували 648. Найчастіше скаржилися на незаконну агітацію на бігбордах і будівлях.  

Найбільше порушень виявили в Харківській області – 73, у Рівненській – 68, у Дніпропетровській – 67, у Донецькій – 51 та в місті Києві – 49.

За 48 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, у період виборчої кампанії, із 5 вересня до 24 жовтня, до поліції надійшло 7877 заяв і повідомлень про порушення виборчого законодавства. Відкрито 622 кримінальні справи.

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