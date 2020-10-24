Сьогодні вночі Україна перейде на зимовий час

У ніч на неділю, 25 жовтня, Україна перейде на зимовий час. Стрілки годинника потрібно перевести на одну годину назад.

Переведення годинників регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Згідно з постановою, на території України щорічно годинникова стрілка переводиться на годину вперед в останню неділю березня о 3:00 і в останню неділю жовтня о 4:00 - на годину назад.

"Літній" і "зимовий" порядок обчислення часу вперше було введено у Великобританії в 1908 році для економії та більш раціонального розподілу електроенергії протягом доби. У СРСР перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався з 1981 року. Зараз понад 110 країн світу переходять на літній і зимовий час.

Нагадаємо, у 2018 році понад 80% європейців висловилися за скасування переведення годинників. Більшість тих, хто проголосував, воліли б залишити літній час.

Торік Європарламент схвалив відмову від переходу на літній і зимовий час. Востаннє стрілки годинника в ЄС переведуть у 2021 році.

На початку жовтня перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук зареєстрував законопроєкт, який скасовує сезонне переведення годинників і передбачає закріплення єдиного київського часу по всій території України.