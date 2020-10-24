У Борисполі викрили мережу підкупу виборців за 500 гривень

Поліція затримала 27-річного чоловіка, який організував мережу підкупу виборців у Борисполі. Про це повідомили у поліції Київщини.

“Чоловік залучив до своєї злочинної діяльності інших осіб. Вони йому допомагали в отриманні особистих даних місцевих жителів, які за грошову винагороду в день виборів пообіцяли проголосувати за певного кандидата. Один голос «коштував» 500 грн”, - йдеться у повідомленні.

Під час обшуку у помешканні та автомобілі чоловіка виявили та вилучили гроші, нотатки, блокноти з прізвищами осіб, які мали проголосувати на користь одного з кандидатів, листівки політичної партії, інструкції для голосування та інші речові докази.

Фото: Національна поліція

Кримінального провадження відкрили за ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру за скоєний злочин. Поліція встановлює осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, на Закарпатті СБУ викрила схему підкупу виборців за тисячу гривень на користь одного з кандидатів на посаду голови об’єднаної територіальної громади.