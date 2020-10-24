У Рівному пів сотні киян роздавали газети з чорним піаром проти кандидата у мери

У Рівному поліцейські викрили понад пів сотні киян на розповсюдженні листівок компрометуючого характеру про кандидата у мери. Про це інформує сайт МВС.

“Близько третьої години ночі 24 жовтня у Рівному екіпаж патрульної поліції на вулиці Соломії Крушельницької виявив трьох чоловіків, які розповсюджували газети з інформацією компрометуючого характеру щодо одного з кандидатів у мери Рівного. Ними виявилися мешканці столиці”, - йдеться у повідомленні.

Інформацію про перебування у Рівному молодиків з Києва передали всім екіпажам патрульної поліції.

У результаті до поліції запросили 56 осіб. Вони прибули із столиці п’ятьма мікроавтобусами.

У 42 із них виявили агітаційні матеріали з ознаками чорного піару. На них склали адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 212-13 (Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск) КУпАП.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу в розмірі від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Загалом у правопорушників вилучили близько 10 тисяч примірників газет.

Нагадаємо, у період кампанії перед місцевими виборами поліція відкрила понад 600 кримінальних справ. Найчастіше скаржились на порушення порядку ведення агітації.