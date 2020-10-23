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Обмежувальні заходи на КПВВ на Донбасі продовжили до кінця року

КПВВ "Мар'їнка" досі заблокований окупантами.

Обмежувальні заходи на КПВВ на Донбасі продовжили до кінця року
Фото: dpsu.gov.ua

За наказом командувача операції Об’єднаних сил протиепідемічні обмежувальні заходи на контрольно-пропускних пунктах в’їзду/виїзду на Донбасі продовжено до кінця року.

Про це інформує пресслужба Держприкордонслужби.

Зазначається, що КПВВ "Мар'їнка" і "Новотроїцьке" продовжують функціонувати за осіннім графіком - щодня з 7:00 до 18:30. Однак рух цими дорожніми коридорами заблоковано з боку російських збройних формувань.

За тиждень рух по дорожньому коридору "Донецьк - Маріуполь" окупанти розблокували в понеділок і п'ятницю.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

У ці дні через КПВВ "Новотроїцьке" 160 громадян і 53 транспортні засоби потрапили на контрольовану територію. Одночасно 162 громадянина і 35 транспортних засобів проїхали на тимчасово окуповану частину Донбасу.

Через КПВВ "Мар'їнка" пропуск не здійснювався. Бойовики повністю заблокували рух у рамках цього дорожнього коридору.

Раніше повідомляли, що на Луганщині почали будувати додатковий пункт пропуску на окуповану територію. Новий пропускний пункт "Щастя" на Луганщині відкриють 10 листопада.

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