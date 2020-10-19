На Луганщині продовжуються роботи з розбудови додаткового пункту пропуску через лінію розмежування у місті Щастя.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Фото: Штаб ООС

Відкриття КПВВ "Щастя" заплановане на 10 листопада 2020. Його очікувана пропускна спроможність в’їзду-виїзду – 10-15 тисяч осіб за добу.

"Рішення про створення нового КПВВ було прийнято 22 липня 2020 року під час зустрічі Тристоронньої контактної групи. До будівництва пішохідного сполучення залучено представників військово-цивільних адміністрацій Луганської області, робітників Попаснянського районного водоканалу та регіональної служби автомобільних доріг", - зазначили у штабі.

Фото: Штаб ООС

За підтримки міжнародних гуманітарних організацій, на новому пункті будуть облаштовані санітарні зони, медичні модулі, пункти надання адміністративних послуг, пункт обігріву та намети для відпочинку осіб, які перетинають КПВВ.

Фото: Штаб ООС

Фото: Штаб ООС

Нагадаємо, будувати новий КПВВ почали наприкінці вересня. Його спорудження здійснюється у два етапи. Спершу - облаштовується пішохідне сполучення, потім – автомобільне.

Єдиний автомобільний пункт перетину лінії розмежування в Луганській області КПВВ "Золоте" закрили 2016 року.

Нині в Луганській області відкритий лише один КПВВ - у Станиці Луганській. У червні через цей КПВВ лінію дотику з тимчасово окупованою територією Луганської області перетнуло 14,5 тисяч осіб і понад 600 одиниць техніки.