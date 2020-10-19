Стан Балуха покращився: він почав ходити

Колишній політв’язень Володимир Балух, якого побили 8 вересня в Києві, продовжує реабілітацію і вже почав ходити.

Про це повідомила у Facebook народний депутат Ірина Геращенко.

"Дякую лікуючим лікарям В. Балуха. Сьогодні хороші новини і його перше фото з лікарні. Лікарі написали, що Володя вже намагається розгадувати кросворди. Насправді, мова йде про реабілітаційні методики. Володя в нейрохірургічному відділенні. Ходить, поступово відновлюється, читає. Сьогодні зробили контрольні знімки. Динаміка позитивна", - написала Геращенко.

За її словами, лікарі навіть дозволили провідати друга іншому нардепу Ахтему Чийгозу.

Нагадаємо, колишнього політв'язня знайшли побитим уранці 8 вересня у столичному Гідропарку. У нього були зламані рука та ключиця. Впродовж 12 днів його стан оцінювали як стабільно важкий.

18 вересня поліція затримала чоловіка, який здійснив напад. З’ясувалося, що він прийшов у гості до знайомого, який працює охоронцем у ресторані, де Балух святкував річницю звільнення з полону.

19 вересня 32-річного мешканця Київської області, якого підозрюють у жорстокому побитті Балуха, арештували на два місяці.

5 жовтня Балух опритомнів, але все ще залишався дуже слабким.