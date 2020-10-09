Балуха відключили від апарату ШВЛ

"Почав говорити, але ще дезорієнтований, нічого не пам’ятає".

Колишній політв’язень Володимир Балух, якого сильно побили 8 вересня в Києві, притомний, від апарата штучної вентиляції легень його відключили.

Про це повідомила народний депутат Ірина Геращенко.

"Пацієнт у свідомості, без ШВЛ. Почав говорити, але ще дезорієнтований, нічого не пам’ятає. Потрібен час, це наслідки важкої травми. Якщо буде подальший прогрес, Володю переведуть, нарешті, з реанімації", - написала Геращенко у фейсбуці.

Колишнього політв'язня знайшли побитим уранці 8 вересня у столичному Гідропарку. У нього були зламані рука та ключиця. Впродовж 12 днів його стан оцінювали як стабільно важкий.

18 вересня поліція затримала чоловіка, який здійснив напад. З’ясувалося, що він прийшов у гості до знайомого, який працює охоронцем у ресторані, де Балух святкував річницю звільнення з полону.

19 вересня 32-річного мешканця Київської області, якого підозрюють у жорстокому побитті Балуха, арештували на два місяці.

Раніше стало відомо, що "Європейська Солідарність" запропонувала Балуху балотуватися від політсили на місцевих виборах.