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У Києві третя ніч поспіль б’є температурні рекорди

Ніч на 9 жовтня у столиці виявилась найтеплішою з 1889 року.

У Києві третя ніч поспіль б’є температурні рекорди
Фото: Макс Требухов

Ніч на 9 жовтня у Києві виявилась найтеплішою з 1889 року.

Про це повідомляється на сайті метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень, ніч на 9 жовтня у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +13,4 градусів. Попереднє рекордне значення +13,3 градуси 1889 року перевищено на 0,1градуса", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вже третя поспіль рекордно тепла ніч у столиці.

Нагадаємо, літо 2020 року в Києві стало другим серед найспекотніших за час спостережень. А цьогорічний вересень у Києві був найтеплішим за 111 років.

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