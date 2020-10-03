Цьогорічний вересень у Києві був найтеплішим за 111 років

Востаннє так тепло у столиці було у 1909 році.

Цьогорічний вересень у Києві був найтеплішим за останні 111 років. Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"Середньомісячна температура повітря вересня у Києві становила +18,4°С, що перевищило кліматичну норму аж на 4,5°С. Таким чином цьогорічний вересень у Києві повторив рекорд 1909 року", - йдеться у повідомленні.

Цьогорічний максимум температури повітря у Києві зафіксовано 1 вересня: +34,7°С. Найхолодніше було 19 вересня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до +6,9°С.

Метеорологічна осінь у Києві, за даними обсерваторії, ще не розпочалась.

У столиці лише п’ять днів з 18 по 20, 28 та 30 числа були осінніми, а середньодобова температура повітря поки стійко залишається вищою +15 градусів.

Нагадаємо, у червні Київ за дві доби встановив два температурних рекорди. Ніч 3 10 на 11 червня виявилася найтеплішою за 140 років. При цьому метрологічне літо, за даними обсерваторії, в Києві розпочалося тільки 5 червня, тобто з тритижневим запізненням.