Комісія завершила розшифровку чорних скриньок АН-26, що впав біля Чугуєва - Уруський

Процес дешифрування бортових самописців АН-26, що зазнав катастрофи у Харківській області, завершений.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив голова урядової слідчої комісії, віцепрем'єр-міністр Олег Уруський.

"Перед тим, як вони (самописці - ред.) були доставлені на територію військової прокуратури - вся інформація з самописців була зчитана і передана комісії для опрацювання і дешифрувань. На сьогодні можна сказати, що фактично процес дешифрування закінчений", - сказав Уруський.

Він зазначив, що члени комісії продовжують працювати. Наразі відновлено майже половину польоту.

"Остання доповідь, яка звучала сьогодні, свідчила про те, що фактично відновлено практично, я думаю, майже половина польоту. Підійшли до встановлення параметрів польоту до другого розвороту", - повідомив голова урядової слідчої комісії.

Нагадаємо, літак Ан-26 Збройних сил України впав близько 21 години у п’ятницю, 25 вересня, на відстані 2 км від військового аеропорту біля міста Чугуїв. Після падіння літак загорівся.

На місці трагедії ввечері знайшли тіла 25 загиблих. У суботу вранці у лікарні помер один із двох курсантів, які вижили. Він отримав 90% опіків тіла, хлопцю було 20 років. Згодом у МВС повідомили, що кількість жертв зросла до 26.

Один курсант, В'ячеслав Золочевський, перебуває у військовому шпиталі Харкова.

Загалом на борту було 27 осіб з 11 областей - 20 курсантів Харківського університету ПС ЗСУ та 7 членів екіпажу. Літак виконував тренувальні польоти.

Кримінальні справи за фактом авіакатастрофи відкрили Офіс Генпрокурора та Держбюро розслідувань.

ДБР розглядає чотири версії слідства: технічна несправність агрегатів літального апарату, неналежне виконання своїх службових обов'язків екіпажем або відповідальними за керування польотами, а також неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Бортові самописці літака були вилучені. 28 вересня експерти приступили до їх дешифрування.