Окружний адмінсуд Києва скасував дозвіл на будівництво у Протасовому яру

Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним дозвіл на будівельні роботи у Протасовому яру.

Про це повідомила адвокат Євгенія Закревська у фейсбуці.

Згідно з рішенням ОАСК, суддя Андрій Федорчук скасував дозволи, які раніше були видані замовнику робіт - компанії "Дайтона груп" і генпідряднику "Будівельна компанія «Індбуд»".

Позов представників громади Протасового яру Романа Ратушного та Євгена Самунджана був поданий ще на початку літа 2019 року, одразу після початку будівельних робіт. Однак довгий час він не розглядався.

Урешті, під тиском громади Протасового яру Київрада ухвалила два рішення. Повідомлялося, що на землях Протасового яру не буде житлової забудови і надалі там планується створити регіональний ландшафтний парк.

Нагадаємо, конфлікт із забудовником "Дайтона груп" почався на початку травня 2019 року з бійки, оскільки про будівництво дізналися, коли на ділянці зелених насаджень поставили бетонний паркан. Найняті забудовником тітушки закидали мітингувальників камінням, а ті намагалися знести незаконний паркан.

3 травня 2019 року КМДА рекомендувала забудовнику зупинити всі дії до перевірки законності будівництва. 4 травня відбулася чергова бійка. 10 травня ДАБІ винесла припис про припинення всіх робіт до перевірки законності будівництва. 14 травня частково знесли паркан навколо будівельного майданчика. Однак як з'ясувалося, що забудовник оскаржив рішення в суді.

У вересні минулого року Київський окружний суд визнав протиправними і скасував розпорядження про призупинення підготовчих і будівельних робіт на вул. Миколи Амосова, яке Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції Києва видав забудовникам Протасового яру.