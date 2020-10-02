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Коболєв захворів на коронавірус

Коболєв почувається добре і перебуває вдома на самоізоляції.

Коболєв захворів на коронавірус
Фото: Макс Левин

Голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв захворів на коронавірус.

Про це він повідомив у Facebook.

"Черговий COVID-антирекорд в Україні, і я, на жаль, частина цієї статистики... Тож коротко. Почуваюся добре, сподіваюсь, що нюх не втрачу, ні реальний, ні бізнесовий. Усі наради, зустрічі та інтерв’ю переношу в онлайн", - написав Коболєв.

Голова правління "Нафтогазу" розповів, що вчора після повернення з відрядження відразу здав тест на COVID-19. Позитивний результат отримав сьогодні.

На час самоізоляції Коболєва його обов'язки виконуватиме перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз" Сергій Перелома.

Нагадаємо, число нових випадків ковіду в Україні перевищило 4,5 тисячі за добу. 1 жовтня коронавірус підтвердили у 4 633 українців.

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