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На Житомирщині викрили схему незаконного експорту деревини в Азію на 4 млн грн

За два місяці зловмисники вивезли понад 1,6 тисячі кубометрів пиломатеріалів вартістю більш ніж 4 мільйони гривень.

На Житомирщині викрили схему незаконного експорту деревини в Азію на 4 млн грн
Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки України викрила на Житомирщині організоване злочинне угруповання на нелегальному експорті деревини до однієї з азійських країн.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Оборудку організували уродженець Донеччини, який мешкає у Коростенському районі, та іноземець, який упродовж декількох останніх років проживав в Україні. Спільники за готівку скуповували на легальних пилорамах "ліві" пиломатеріали, виготовлені із незаконно зрубаних дерев у державних і комунальних лісгоспах на півночі Житомирщини. За оформлення митних документів "відповідала" мешканка Житомира, яка займалася отриманням легальних сертифікатів на продукцію", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що зловмисники переправляли товар морським транспортом у межах виконання контракту з іноземною фірмою. Спочатку в документах відправником була фіктивна комерційна структура, згодом залучили місцевого комерсанта, власника реального підприємства.

Для легалізації і переведення коштів у готівку фігуранти зареєстрували в Києві на підставних осіб низку фіктивних фірм. Керувала фінансовими операціями спільниця з Житомира.

Схема діяла протягом двох місяців. За цей час фігуранти вивезли понад 1,6 тисячі кубометрів пиломатеріалів вартістю більш ніж 4 мільйони гривень.

Зараз триває досудове розслідування. Пиломатеріали вартістю понад мільйон гривень, підготовлені до вивезення за кордон, перебувають під арештом.

Нагадаємо, наприкінці вересня СБУ заблокувала схему реалізації фальсифікованих ліків на мільйони гривень.

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