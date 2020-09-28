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СБУ заблокувала схему реалізації фальсифікованих ліків на мільйони гривень

За попередніми оцінками, обсяг проданого товару оцінюється у понад 15 мільйонів гривень на рік.

СБУ заблокувала схему реалізації фальсифікованих ліків на мільйони гривень
Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки України заблокувала протиправну діяльність організованої злочинної групи, учасники якої незаконно виготовляли та реалізовували фальсифіковані лікарські препарати на мільйони гривень.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"У межах кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що організували нелегальний бізнес четверо мешканців Харкова та Києва. Сировину для виготовлення фальсифікату вони отримували поштовими відправленнями з однієї з країн Східної Азії. Виробництво медикаментів зловмисники здійснювали кустарним способом в орендованому приміщенні у харківській промисловій зоні", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що для підробки пакування, голограм та інструкцій учасники злочину використовували міську типографію, де працював один із спільників. Зловмисники реалізовували підробки під виглядом продукції відомих фармацевтичних виробників через інтернет-магазин. 

За попередніми оцінками, обсяг проданого товару оцінюється у понад 15 мільйонів гривень на рік.

Чотирьом учасникам групи оголошено про підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України. Двом з них судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у вересні СБУ викрила експрацівників міграційної служби, які підробляли документи держзразка "в асортименті". "Повний пакет" продавали за 10 тисяч доларів США.

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