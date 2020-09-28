"Блекаут" для будинків “Аркади”: хто винен і що буде далі

Цієї осені проблема банкрутства банка “Аркада” вийшла на новий рівень: тепер серед постраждалих можуть опинитися не лише інвестори недобудов, а й мешканці давно введених в експлуатацію і заселених будинків. Більше 30 будинків “Патріотики” і “Еврики” можуть залишитися без електропостачання вже 1 грудня. А це означає не лише відсутність світла і роботи електроприборів в квартирах, але й параліч всіх систем життєзабезпечення будинків.

Фото: Макс Требухов

В житловому масиві “Патріотика”, розташованому на масиві Осокорки Лівого берега Києва, - звичне життя молодіжного району столиці. Молоді мами з візками крокують новими охайними вулицями, в будинках працюють перфоратори ремонтних бригад, на тлі цієї - озера і будівельні крани.

Про те, що щось в цьому районі пішло не так, нагадує лише вивіз речей з арештованого офісу філії банка “Аркада” (тепер вже офіційно ліквідованого), а також стурбоване обличчя керівника місцевого ЖЕКу.

Тиждень тому КМДА офіційно повідомила, що 27 будинків житлових комплексів “Патріотика” і “Еврика”, а також ще 5 будинків, що обслуговує ТОВ “Аркада-Житлосервіс”, опинилися під загрозою повного або часткового відключення від електроенергії через борги обслуговуючих компаній. Впродовж 90 днів поставку електроенергії здійснюватиме Постачальник Останньої Надії (ПОН), тобто держава, а вже після зазначеного терміну, за відсутності іншого постачальника, подача електроживлення припиниться взагалі.

Фото: Макс Требухов

“Промінь-С” - один з двох ЖЕКів “Патріотики”, офіційно не є частиною “Аркади”, проте розташований в приміщенні філії ліквідованого банку і має рахунки в ньому ж. В місцевих спільнотах вже шириться інформація, що в ЖЕКа теж великі проблеми - грошей нема, а працівникам не платять зарплатню. Керівник експлуатаційної компанії Геннадій Гамалій “не дає інтерв'ю”, проте спілкується досить відверто і визнає, що має зараз ряд проблем. Декілька мільйонів оборотних коштів “зависли” на рахунках “Аркади”, а значить, арештовані і поки недоступні. Плюс накопичилися борги по комунальних послугах від мешканців будинків. За словами Гамалія, оплата сильно впала під час карантину і досі не вийшла на звичні рівні.

До того ж, в багатьох будинках “Патріотики” не заключені прямі договори між мешканцями і постачальниками послуг, а це означає, що сплата ведеться через ЖЕК, і якщо гроші в ньому десь “зависли”, то вони не поступили і на рахунки постачальників.

За даними КМДА, будинки цієї групи заборгували близько 3 млн грн “Київтеплоенерго” і близько 5 млн грн - “Київводоканалу”.

“Але ці постачальники - підприємства, які належать місту, і тут міська влада може йти на компроміси і чекати сплати боргів, враховуючи особливості ситуації, яка склалася після банкрутства “Аркади””, - пояснює LB.ua радник заступника київського міського голови Петра Пантелеєва Олексій Тихонов. Проте, щодо електроенергії ця схема поступок не працює - цю послугу надає зовнішнє підприємство-монополіст.

Фото: kyivcity.gov.ua Олексій Тихонов

В “Патріотиці” зданими в експлуатацію вважаються чотири черги будівництва, деінде вони не повністю обладнані мережами постачання електроенергії, але найбільш складною є ситуація по останній черзі, п'ятій. П'ять будинків (вул. С. Русової, 7, 3-В, 5-Б, 7-Г; вул. Б. Гмирі, 16-А) для постачальника електроенергії вважаються будівельним майданчиком. Їм подають живлення по будівельним кабелям (тимчасова схема), а купує електрику забудовник всього цього району - “Будеволюція” (компанія "Аркади"). До останнього часу ця фірма купувала електроенергію по будівельному тарифу (2,4 грн) і надавала її мешканцям по 1,6 грн (без дешевших перших 100 квт, як зазвичай для населення), компенсуючи різницю.

Потім “Будеволюцію” накрило тою ж хвилею, що і весь банк “Аркада”, і вона стала не спроможною купувати електроенергію авансовими платежами, як того вимагав постачальник. Наразі “Будеволюція” взагалі в стадії напіврозпаду, і напевне відомо, що ані купувати, ані будувати вона найближчим часом нічого не зможе.

Проблема з цією схемою підключення і з самою “Будеволюцією” з‘явилася не раптово. Декілька років забудовник не переводив вже здані в експлуатацію будинки на постійну схему постачання електроенергії, обіцяючи спорудження нової підстанції.

Але оскільки живлення було стабільним, а тариф - відносно нормальним, мешканці нічого з цим не робили. В травні цього року відбулося перше аварійне знеструмлення п'яти будинків майже на добу - через заборгованість "Будеволюції" перед постачальником.

"Ми як не хотіли раніше бути на тимчасовій схемі постачання, так і не хочемо. Але - що маю робити я особисто та інші власники квартир, якщо ми сплатили за весь майновий комплекс будинку, купуючи в ньому житло? - питає мешканець будинку "Верховина" Олег. - В ціну були закладені і прибудинкова територія, і зовнішні та внутрішні мережі. Будинок введено в експлуатацію, я маю документи БТІ і звичайні майнові права".

Фото: Макс Требухов

Дійсно, будинки "Патріотики" мають сертифікати відповідності, які з задоволенням демонструвалися і на сайті "Аркади", і у відділах продажу. А люди впевнені, що вже все оплатили, і не мають наміру покривати видатки недоброчесного забудовника. Проте, цього не зробить вже і продавець житла (ліквідація, арешт коштів і майна), і постачальник (YASNO, а через нього ДТЕК).

Будинки без техумов підключення наче застряли в вакуумі, де вони нічиї. Здається, що в уяві мешканців масиву є якась "держава" чи "місто", які в останню мить прийдуть і вирішать всі проблеми. Проте міська влада прямо заявила, що теж не візьме на себе витрати. "Це повинен робити забудовник, або, якщо він відмовляється, інвестори. Робити це коштом платників податків, за рахунок міського чи державного бюджету, незаконно", - заявляє Петро Пантелеєв.

Фото: old.kyivcity.gov.ua Петро Пантелеєв

Оскільки техумови не виконані, а оплачувати живлення через «будмайданчик» наразі нема кому, то будинки і перевели на ПОН - це таке “аварійне” тимчасове забезпечення електрикою від держави. Проте тут електроенергія ще дорожча - 3,4-3,7 грн. Борги накопичуються, а постачати електрику в борг ПОН не має права більше трьох місяців.

Якщо питання не вирішиться в цей строк, для мешканців це означатиме повний колапс системи житєєзабезпечення будинку - не буде освітлення, електроприборів і плит для приготування їжі, не працюватимуть ліфти, а також насоси, які подають на поверхи воду і теплоносій. Така ситуація буде в будинках, які мають тимчасову схему підключення. В тих будинках, де в людей є прямі договори на електропостачання, відключення торкнеться лише ЖЕКів - тобто знеструмленими будуть насосні групи і ліфти.

“Вони підштовхують нас створювати ОСББ і брати на себе всі проблеми будинку і масиву”, - таку думку найчастіше висловлюють мешканці “Патріотики”. Під “вони” мається на увазі міська влада, яка начебто не хоче брати на себе відповідальність за проблеми району. А ідею створення ОСББ місцеві сприймають досить негативно, бо це означає певні витрати на початковій стадії.

Фото: Макс Требухов

“Я доброчесний споживач послуг, в мене немає боргів перед ЖЕКом, як і в більшості моїх сусідів, - каже Олег з “Верховини”, - чому я маю відповідати за проблеми експлуатаційної компанії?”

“Якщо ви хочете керувати своїм будинком і контролювати рух коштів, які сплачуєте за послуги, то так, потрібне ОСББ”, - розводить руками радник Пантелеєва Олексій Тихонов, який опікується напрямком створення обєднань співвласників багатокрвартирних будинків.

Трохи дивує, що ця дискусія мешканців і міста відбувається вже всередині “палаючого танка” - “Аркада” під слідством і банкрут, “Будеволюція” не будує вже більше року, монополіст відмовився постачати електроенергію в борг. Тобто, все вже сталося. А надії на “якось воно буде”, схоже, лишаються.

Загалом, за різними даними, у Києві біля 40 будинків живляться електроенергією по тимчасовій схеміів постачання (зазвичай це новобудови, не повністю введені в експлуатацію, а також будинки скандальних забудовників, таких як Войцеховський або “Укрбуд”). Це завжди означає підвищену аварійну небезпечність експлуатації, а також великий розмір тарифу. Але якщо, наприклад, в будинках Войцеховського давно створені кооперативи (аналог ОСББ), які самотужки купують електроенегрію по будівельному тарифу і контролюють свої видатки, то у випадках з “надійними” забудовниками, якими ще торік були “Аркада” і “Укрбуд”, це робили фірми цих компаній. І ось які наслідки це має у випадку раптового банкрутства або арешту коштів забудовника.

Фото: Макс Требухов

П.С. Днями ЖЕКи “Патріотики” зібрали кошти і спромоглися оплатити авансовий платіж в розмірі 400 тис грн для YASNO. Це означає, що ще місяць будинки цього району і ЖЕКи будуть постачатися по будівельному тарифу. Проте вже 7 жовтня потрібно надати наступний платіж. А враховуючи внутрішню ситуацію в ЖЕКах, цього ніхто гарантувати не може.