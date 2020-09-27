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ОБСЄ зафіксувала понад 1000 порушень з початку перемир’я на Донбасі

За два місяці режиму тиші серед цивліьного населення постраждала лише одна людина.

ОБСЄ зафіксувала понад 1000 порушень з початку перемир’я на Донбасі
Фото: EPA/UPG

Моніторингова місія ОБСЄ з початку перемир’я, яке оголосили 27 липня, зафіксувала на Донбасі 1052 порушення.

Про це повідомила представниця СММ ОБСЄ у Краматорську Едріна Мілфорд під час наради з президентом Володимиром Зеленським на КПВВ "Майорське", передає пресслужба глави держави.

Вона зазначила, що моніторингова місія фіксує значно менше порушень з 27 липня, коли почав діяти режим сталого та всеосяжного припинення вогню.

"За сім тижнів від початку запровадження додаткових заходів для сталого та всеосяжного режиму припинення вогню, з 27 липня до 16 вересня, було зафіксовано 1052 випадки порушень. Для порівняння, за п'ять тижнів до цього ми зафіксували 18027 порушень", – повідомила представниця ОБСЄ.

Також за два місяці режиму тиші було зафіксовано лише одне поранення цивільної особи – у перший день його дії.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак відзначив, що попри поодинокі та неприцільні постріли з боку проросійських бойовиків режим тиші дотримується.

"Ми маємо підстави вважати, що «тиша» продовжиться", – сказав Хомчак.

Нагадаємо, 26 вересня троє військових підірвались на вибуховому пристрої на Луганщині.

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