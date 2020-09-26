Представники ДП "Антонов" виконували роботи з продовження ресурсу літака з 10 до 20 серпня 2020-го року.

Фахівці ВАТ "Мотор Січ" у 2020 році продовжили термін служби лівого двигуна Ан-26Ш з бортовим знаком 76 до чергового капремонту до червня 2021 року попри те, що мотор мали капітально відремонтувати ще у 2003 році.

Про це свідчать відомості про літак, які маються у розпорядженні "Цензор.нет".

Представники ДП "Антонов" виконували роботи з продовження ресурсу літака з 10 до 20 серпня 2020-го року.

У документах містяться такі відомості про стан вузлів літака:

лівий двигун АІ-24Вт №Н474ВТ128 виготовлений в 1977 році. Капремонт виконаний в 1990 році, після чого до наступного встановленого ресурсу +1750 годин за 13 років. У 2020 році фахівці ВАТ "Мотор Січ" продовжили термін служби до чергового капремонту до червня 2021 року, міжремонтний ресурс - до напрацювання 5762 годин.

правий двигун АІ-24Вт №Н441ВТ050 виготовлений в 1974 році. П'ять разів ремонтувався капітально. Уп'яте - в березні 1993 року з ресурсом 1000 годин за 7 років, але фахівці ВАТ "Мотор Січ" продовжили міжремонтний ресурс до загальних 5931 годин, а календарний термін служби - до жовтня 2020 року.

допоміжна силова установка РУ19А-300 №Р515306 виготовлена в 1985 році. Капітальних ремонтів не проходила. Спочатку ресурс до першого капремонту визначено в 1500 годин за 10 років, але в травні цього року терміни були продовжені до 21 травня 2021 року. Напрацювання - 376 годин, 1751 цикл.

лівий гвинт АВ-72Т серії 02А №С82Л411 виготовлений в 1988 році. Пройшов два капремонти, в тому числі - в 2008 році, після чого встановлено міжремонтний ресурс 2000 годин за 6 років. Але в 2019 році міжремонтний термін служби продовжений до 15 жовтня 2020 року. Напрацювання з початку експлуатації - 3028 годин.

правий гвинт АВ-72Т серії 02А №91Л1 виготовлений в 1989 році. Капремонт проведено в 2014 році, після якого ресурс встановлений в 2000 годин за 8 років. Напрацювання - 3338 годин.

Фото: Цензор.нет

Фото: Цензор.нет

Таким чином на червень 2020 го лівий двигун літака АН-26Ш, що розбився вчора під Чугуєвим, напрацював після капремонту 2339 льотних годин - на 589 годин більше, ніж допустимий після капремонту максимум.

Для правого двигуна після його ремонту в 1993 році був встановлений ресурс в 1000 льотних годин і 7 років служби. Замість цього двигун пройшов 1662 години і 20 років служби.

"Багато років Міністерство оборони заощаджувало, і укладало контракт на продовження ресурсу двигунів. Тобто приїжджали фахівці заводу "Мотор Січ", перевіряли стан двигуна, і виносили рішення - придатний. Таке типове російське "авось". Техніка-то надійна, ну що з нею станеться, адже літає поки, так? Головне, що знаходяться такі директори і інженери на авіазаводах "Антонова" і "Мотор Січ", які своїми підписами і папірцями прикривають військове начальство на випадок катастрофи. От тільки ніщо не вічне, і метал втомлюється, і саме тому створені норми і правила експлуатації двигунів, проводяться капітальні ремонти, щоб виключити випадковості і забезпечити безпеку", - прокоментував ситуацію журналіст, головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов.

Нагадаємо, літак Ан-26 Збройних сил України впав близько 21 години у п’ятницю, 25 вересня, на відстані 2 км від військового аеродрому біля міста Чугуїв. Після падіння літак загорівся. Літак виконував тренувальні польоти. На його борту було 27 осіб - 20 курсантів Харківського університету ПС ЗСУ та 7 членів екіпажу.

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