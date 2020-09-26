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В Україні 26 вересня оголошено жалобу через авіатрощу на Харківщині

На місце трагедії прибув президент.

В Україні 26 вересня оголошено жалобу через авіатрощу на Харківщині
Фото: http://www.mobilmusic.ru

В Україні 26 вересня оголошено жалобу через катастрофу військового літака Ан-26 біля Чугуєва, внаслідок якої загинули 26 осіб. Про це на місці трагедії повідомив президент Володимир Зеленський, передає пресслужба глави держави.

"Оголошено жалобу через трагедію, яка сталася вчора на Харківщині. Чотири злети і, на жаль, три посадки. Трагічна статистика, яка, на жаль, призвела до загибелі як курсантів, так і екіпажу", – сказав президент.

Зеленський зазначив, що внаслідок катастрофи загинули молоді хлопці з 2-го по 4-й курс.

Для розслідування катастрофи Ан-26 створено слідчі комісії, до яких увійшли представники Міноборони, МВС, Генпрокуратури та ДБР.

Крім того, на позачерговому засіданні уряду затвердять склад і план роботи комісії з розслідування катастрофи. Рідним загиблих виплатять допомогу, повідомив президент.

У зв’язку з катастрофою Зеленський запросив інформацію про склад і технічний стан всієї військової техніки, яка перебуває на озброєнні в Україні.

Співчуття у зв’язку з катастрофою літака Ан-26 висловили іноземні лідери, серед них президент Польщі Анджей Дуда, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, міністри закордонних справ Польщі, Албанії, Болгарії, Туреччини, Швеції, Латвії та Молдови.

Нагадаємо, літак Ан-26 Збройних сил України впав близько 21 години у п’ятницю, 25 вересня, на відстані 2 км від військового аеропорту біля міста Чугуїв. Після падіння літак загорівся. Пожежу ліквідували о 21:55.

На місці трагедії ввечері знайшли тіла 22 загиблих. У суботу вранці у лікарні помер один із двох курсантів, які вижили. Він отримав 90% опіків тіла, хлопцю було 20 років. Згодом у МВС повідомили, що кількість жертв зросла до 26. 

Один курсант знаходиться у військовому шпиталі Харкова у стані середньої важкості. 

Загалом на борту було 27 осіб з 11 областей - 20 курсантів Харківського університету ПС ЗСУ та 7 членів екіпажу. Літак виконував тренувальні польоти.

Очільник Міноборони Андрій Таран розповів хронологію катастрофи АН-26. За його словами, попередня причина падіння літака - відмова датчика у лівому двигуні, літак зачепився крилом за землю. Судно виготовили у 1977 році, до чергового ремонту двигуна залишалось 5 тисяч льотних годин.

Кримінальні справи за фактом авіакатастрофи відкрили Офіс Генпрокурора та Держбюро розслідувань. 

ДБР розглядає чотири версії слідства: технічна несправність агрегатів літального апарату, неналежне виконання своїх службових обов'язків екіпажем або відповідальними за керування польотами, а також неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Зеленський доручив призупинити польоти Ан-26 до вияснення причин авіатрощі на Харківщині.

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