У літаку, який розбився на Харківщині, знаходились люди з 11 областей

Ідентифікація тіл загиблих у катастрофі військового літака Ан-26 в Харківській області триватиме близько трьох тижнів. Тіла жертв сильно понівечені. Про це повідомив голова урядової комісії з розслідування причин трагедії, віцепрем'єр-міністр Олег Уруський, передає РБК-Україна.

"Тіла знаходяться у вкрай понівеченому стані. Фактично усі вони обгорілі. І на сьогоднішній момент ідентифікацію жодного тіла здійснити не вдалося", - сказав він.

Уруський зазначив, що ДНК-експертиза займе від двох до трьох тижнів.

"Тільки після цього можна буде говорити про здійснення процедур з поховання наших бійців", - повідомив віцепрем'єр.

Раніше, під час брифінгу на місці трагедії, голова Харківської ОДА Олексій Кучер повідомив, що на борту Ан-26 знаходились курсанти Харківського університету ПС ЗСУ та члени екіпажу з 11 областей, пише Укрінформ.

Хлопець, який у суботу вранці помер у лікарні, був львів’янином. Курсант, котрий вижив, родом із Харківщини.

Нагадаємо, літак Ан-26 Збройних сил України впав близько 21 години у п’ятницю, 25 вересня, на відстані 2 км від військового аеропорту біля міста Чугуїв. Після падіння літак загорівся. Пожежу ліквідували о 21:55.

На місці трагедії ввечері знайшли тіла 22 загиблих. У суботу вранці у лікарні помер один із двох курсантів, які вижили. Він отримав 90% опіків тіла, хлопцю було 20 років. Згодом у МВС повідомили, що кількість жертв зросла до 26.

Один курсант знаходиться у військовому шпиталі Харкова у стані середньої важкості.

Загалом на борту було 27 осіб - 20 курсантів Харківського університету ПС ЗСУ та 7 членів екіпажу. Літак виконував тренувальні польоти.

Очільник Міноборони Андрій Таран розповів хронологію катастрофи АН-26. За його словами, попередня причина падіння літака - відмова датчика у лівому двигуні, літак зачепився крилом за землю. Судно виготовили у 1977 році, до чергового ремонту двигуна залишалось 5 тисяч льотних годин.

Кримінальні справи за фактом авіакатастрофи відкрили Офіс Генпрокурора та Держбюро розслідувань.

ДБР розглядає чотири версії слідства: технічна несправність агрегатів літального апарату, неналежне виконання своїх службових обов'язків екіпажем або відповідальними за керування польотами, а також неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Зеленський оголосив 26 вересня днем жалоби. А також доручив призупинити польоти Ан-26 до вияснення причин авіатрощі на Харківщині.