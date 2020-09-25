Під Харковом розбився військовий літак (оновлено)

Біля Чугуєва на Харківщині впав літак АН-26 Повітряних Сил ЗСУ. На борту перебували курсанти Харківського університету ПС ЗСУ та члени екіпажу.

Про це у Facebook повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.

Зазначається, що інцидент стався близько 20:50. Літак впав на відстані близько 2 км від військового аеропорту.

"Літак розбився при заході на посадку. Окрім екіпажу, на борту літака перебували курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗС України. Є загиблі та травмовані", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, за попередніми даними на борту було 28 осіб. Станом на 22:00 підтверджена загибель 22 осіб.

"Двох виживших в тяжкому стані направили до лікарні. Рятувальники продовжують розбирати розтрощений фюзеляж літака та шукати інших загиблих та потерпілих", - повідомив він.

3а інформацією МВС, о 21:55 пожежу літака ліквідовано.

На місце аварії також виїхав Глава Харківської ОДА Олексій Кучер.

"Усім постраждалим буде надано всебічну допомогу", - повідомив він у Telegram.

Зазначається, що у Чугуєві розташований військовий аеродром і дислокується льотна частина Міноборони.

Очевидці пубікують відео з місця події, на якому видно пожежу на місці падіння борту.

Президент України Володимир Зеленський заявив про створення урядової комісії для розслідування всіх обставин та причин трагедії.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, до складу комісії увійдуть Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр оборони Андрій Таран, голова ДСНС Микола Чечоткін, голова Харківської ОДА Олексій Кучер та інші посадові особи. Головою комісії призначений віцепрем'єр-міністр Олег Уруський.

Завдання комісії - якнайшвидше з'ясування обставин трагедії та надання всієї необхідної допомоги постраждалим.

Оновлено. Як повідомляє ДСНС, за даними диспетчера на борту перебувало 27 осіб, а не 28, як повідомлялося раніше - одного курсанта не допустили до виконання польоту. Наразі тривають пошуки ще трьох осіб.

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Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України