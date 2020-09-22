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На Херсонщині рятувальники другий день гасять пожежу на території лісництва

Загоряння сталося під час штатних стрільб на полігоні.

У Голопристанському районі Херсонської області рятувальники локалізували пожежу, що виникла 21 вересня на території Рибальченського лісництва Збур'ївського лісгоспу.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"О 9 годині 22 вересня пожежу локалізовано. Відкритого вогню немає, спостерігається тління окремих осередків лісової підстилки та залишків деревини. Загрози населеним пунктам немає", - сказано в повідомленні.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

До гасіння пожежі залучено 104 чол. та 32 од. техніки, з них від ДСНС 62 чол. о/с та 15 од. техніки (в тому числі 2 літаки АН-32П, якими здійснюються скиди води), від ЗСУ 12 чол. та 5 од. техніки (в тому числі 2 пожежних танки та вертоліт ЗСУ з водозливним пристроєм).

У відомстві нагадали, що пожежа лісового масиву виникла 21 вересня.

Нагадаємо, загоряння сухої трави в полі і сухостою в лісосмузі сталося під час проведення штатних стрільб на полігоні оперативного командування "Південь".

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