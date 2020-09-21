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Окупанти застосували гранатомет і стрілецьку зброю поблизу Мар’їнки і Водяного

Військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали.

Окупанти застосували гранатомет і стрілецьку зброю поблизу Мар’їнки і Водяного
Фото: Макс Левин

Від початку поточної доби, 21 вересня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали, інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

"Так, неподалік Мар’їнки ворог провокував наших військових пострілами зі стрілецької зброї, а згодом здійснив три постріли з гранатомета, пристосованого для використання мін ПОМ-2. Неприцільний вогонь зі стрілецької зброї у бік наших позицій зафіксовано поблизу населеного пункту Водяне", - йдеться у вечірньому зведенні.

Повідомляється, що бойових втрат унаслідок ворожих пострілів немає.

Нагадаємо, минулої доби, 20 вересня, на ділянках відповідальності Збройних сил України на Донбасі зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Окупанти відкривали провокативний вогонь по ЗСУ біля Мар’їнки.

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