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Окупанти відкривали провокативний вогонь по ЗСУ біля Мар’їнки

Бойових втрат серед особового складу внаслідок ворожих пострілів не було.

Окупанти відкривали провокативний вогонь по ЗСУ біля Мар’їнки
Фото: Макс Левин

Минулої доби, 20 вересня, на ділянках відповідальності Збройних сил України на Донбасі зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ - неподалік населеного пункту Новоолександрівка.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"Постріли у бік наших позицій були провокативними та не становили загрози життю українським воїнам, тому наші захисники зброю у відповідь не застосовували. На усіх інших ділянках лінії розмежування спостерігалася тиша.", - йдеться у повідомленні.

З початку поточної доби, 21 вересня, у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано два порушення домовленостей - поблизу Мар’їнки бойовики здійснили постріли у бік наших позицій зі стрілецької зброї, а також три постіли з гранатомета пристосованого для використання мін ПОМ-2.

Бойових втрат серед особового складу внаслідок ворожих пострілів не було.

Нагадаємо, 19 вересня збройні підрозділи Російської Федерації тричі порушили перемир’я на Донбасі, внаслідок чого поранення отримав військовий. Крім того, бойовики блокували проведення ремонтно-відновлювальних робіт на газорозподільній станції "Мар’їнка" - окупанти не надають гарантій безпеки українській стороні Спеціального центру координації та контролю.

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