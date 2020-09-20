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На київському заводі Carlsberg Ukraine стався вибух, двоє людей постраждали (оновлено)

За попередньою інформацією, вибух стався під час зварювальних робіт.

На київському заводі Carlsberg Ukraine стався вибух, двоє людей постраждали (оновлено)
Фото: hk.npu.gov.ua

Внаслідок вибуху на підприємстві у Голосіївському районі Києва постраждали двоє людей. Про це повідомили в обласній поліції

Інцидент стався близько 16 години у неділю на вулиці Пирогівський шлях.

"За попередньою інформацією, під час зварювальних робіт стався вибух, внаслідок чого двоє працівників установи отримали тілесні ушкодження. Наразі їм надається медична допомога", - йдеться у повідомленні.

На місці події поліцейські проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини та причини вибуху.

Подію зареєстрували у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Голосіївського управління поліції.

Оновлення. Вартові Еспресо повідомили, що вибух стався на Київському заводі пивоваріння Carlsberg Ukraine.

У ДСНС міста Києва підтвердили цю інформацію, передає Суспільне.

"Вибух стався в одноповерховій будівлі, там де знаходяться їхні очисні споруди. Що саме спричинило вибух, встановлять правоохоронці. Рятувальники нічого не робили, тому що вибух стався без послідуючого горіння", - сказали у пресслужбі ДСНС.

Також у пресцентрі додали, що двом працівникам надали допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися.

Нагадаємо, кілька днів тому у ресторані на Андріївському узвозі в Києві прогримів вибух. Двоє людей постраждали.

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