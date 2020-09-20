У Миколаєві троє крадіїв, втікаючи від поліції, пошкодили чотири авто

Зловмисники вкрали з магазину 20 тисяч гривень.

У Миколаєві поліцейські затримали крадіїв, які, намагаючись втекти на автомобілі, пошкодили чотири припаркованих авто. Про це повідомили в обласній поліції.

Інцидент стався близько 4 ранку у неділю, 20 вересня.

"Троє зловмисників, 27-ми та 28-ми річні місцеві мешканці та 32-річний мешканець Одеси, які вже притягувались до відповідальності за аналогічні злочини, пошкодивши двері продовольчого магазину по вул. Пограничній, проникли всередину та викрали 20 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Після скоєного зловмисники намагались втекти від правоохоронців і пошкодили чотири припаркованих авто. Їх затримали.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України "Крадіжка". Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обере затриманим запобіжний захід.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Нагадаємо, на Сумщині поліція затримала групу осіб за підозрою у вчиненні крадіжок у потягах. Правоохоронці зафіксували близько 100 фактів скоєних крадіжок приватного майна і документів.