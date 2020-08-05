На Сумщині поліція затримала групу осіб за підозрою у вчиненні серії крадіжок із потягів.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

"Сьогодні, 5 серпня, працівники Управління стратегічних розслідувань в Сумській області ДСР НП України за силової підтримки спецпідрозділу КОРД, спільно зі слідчими Головного управління поліції області, під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області затримали в момент скоєння ще однієї крадіжки чотирьох конотопчан. Правоохоронці затримали злодіїв у пасажирському потязі на залізничній станції міста Сміла, що на Черкащині", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що група у складі кількох раніше судимих осіб "працювала" на потягах міжрегіонального та міжміського сполучення протягом кількох місяців. Правоохоронці зафіксували близько 100 фактів скоєних конотопчанами крадіжок приватного майна і документів пасажирів.

"Зловмисники легковим транспортом діставалися до населених пунктів інших областей, через які проходять маршрути залізничного транспортного сполучення, і через інтернет або безпосередньо на місці зупинки потягів придбавали квитки. Потім, переважно вночі пересідаючи до міжміських чи міжобласних потягів, під час руху за допомогою відповідного ключа проникали до купейного приміщення і швидко спустошували валізи пасажирів. Після цього поверталися до Конотопу, де збували майно і розподіляли отримані за нього гроші", - повідомили у Нацполіції.

В результаті проведення санкціонованих обшуків працівники поліції вилучили речові докази, що свідчать про причетність групи до крадіжок, зокрема - мобільні телефони, планшети, старовинні монети тощо, а також викрадені у пасажирів документи.

Фото: npu.gov.ua

Окрім того, оперативники та слідчі поруч гаража одного з фігурантів справи виявили насадження конопель та вилучили 7 кущів.

Фото: npu.gov.ua

Наразі чотирьох учасників групи затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм попередньо повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України з послідуючою перекваліфікацією даного кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена організованою групою). Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Нагадаємо, у 2014 році в рамках реформи була розформована транспортна міліція - і наряди правоохоронців перестали патрулювати вокзали і працювати в поїздах.