Дивіться улюблені канали онлайн будь-де та будь-коли, адже ТБ онлайн сервіс Ланет.TV дарує промокод на 15 тижнів для перегляду телебачення

Влітку 2020 року мало хто зважиться вирушити в подорож, а тим більше в закордонну. І, ймовірно, більшість з нас проведе свою відпустку вдома. Відпочивши від трудових буднів в перші декілька днів, вам напевно захочеться чимось себе розважити, і тут в пригоді стане ТБ онлайн. Доречно згадати, що влітку телепрограма найбільш рейтингових українських каналів рясніє гідними шоу, серіалами, фільмами й не тільки.

З кожним днем кількість користувачів сервісів телебачення онлайн зростає. І справа не тільки в його доступності, а й у зручності. Наприклад, кожному користувачеві онлайн ТБ доступна електронна телепрограма і вам не потрібно більше купувати щотижневі паперові ТВ програми. Окрім цього, вам стане доступним контент у відмінній якості з можливістю перемотування ефіру.

Як дивитися ТБ через Інтернет?

Підключіть ваш смарт-пристрій до мережі Інтернет. Дивитися телевізор онлайн можна з ноутбука, смартфона, планшета й навіть з персонального комп'ютера. Встановіть сервіс ТВ онлайн; Увійдіть в ньому і підв'яжіть до вашого аккаунту ваші номер телефону і платіжну карту; Увійдіть в обліковий запис і виберіть потрібний пакет послуг; Вибирайте улюблений канал і дивіться онлайн передачі, фільми, шоу та інший телеконтент.

Який же сервіс інтернет-телебачення вибрати?

Віддавайте перевагу тільки офіційним сервісам, адже в іншому випадку ви заплатите за піратський контент поганої якості. Не буде зайвим промоніторити, у яких інтернет ТВ сервісів зараз є акції для нових користувачів. Підключившись за акційною пропозицією, ви протестуєте функціонал сервісу без шкоди для бюджету.

Наприклад, сервіс Ланет.TV надає новим користувачам промокод tv_lito. Активувавши його, користувач отримує 75 грн на основний, 75 грн на бонусний рахунок в сервісі. Суми цих коштів достатньо для замовлення пакету /BAZA на 15 тижнів. Промокод діє до 01.09.2020.

Які ще є переваги у онлайн ТБ сервісу Ланет.TV?

● електронна програма ТБ на 2 тижні вперед (більше не потрібно купувати газети з ТБ програмою);

● підключення до п'яти екранів одночасно;

● припинення послуг терміном до трьох тижнів на рік;

● ви можете дивитися канали онлайн, ставити прямий ефір на паузу або перемотувати його на 120 хвилин;

● батьківський контроль;

● бонуси за участь в опитуваннях, заповнення особистої інформації, певні дії в сервісі;

● українські ТВ канали тільки в найкращій якості тощо.

Дивитися онлайн СТБ, Новий канал, Інтер, 1+1, ICTV, М1, М2, Ентер-фільм, 2+2, НЛО TV та інші ви можете вже зараз з промокодом від Ланет.TV!